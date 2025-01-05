В Карелии перевернулся автобус с туристами, пострадали семь человек

В Карелии семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

Video

В Карелии перевернулся туристический автобус, в результате пострадали по крайней мере семь человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.

ДТП произошло на трассе Ляскеля — Питкяранта в Питкярантском районе. По данным спасательного ведомства, автобус съехал в кювет. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что всего в автобусе находились 43 человека. Количество пострадавших уточняется, в их числе есть жители Москвы, Воронежа, Белгорода и Курска.

«По травмам — переломы конечностей, травма грудной клетки», — добавил Охлопков. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отметил он.

В карельском МВД позднее уточнили, что автобус ехал в парк «Рускеала» из Кондопоги. «Водитель туристического автобуса Yutong <...> не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным полиции, в автобусе было два водителя и 42 пассажира, включая четверых детей. «Известно, что в ДТП пострадали четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Общее количество пострадавших уточняется», — заключили в МВД.

Несколькими днями ранее, 2 января, ДТП с туристическим автобусом произошло в Таиланде. Автобус, в котором находились от 37 до 42 российских туристов, врезался в ограждение. В результате пострадали около 30 человек.