В Карелии семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
В Карелии перевернулся туристический автобус, в результате пострадали по крайней мере семь человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.
ДТП произошло на трассе Ляскеля — Питкяранта в Питкярантском районе. По данным спасательного ведомства, автобус съехал в кювет. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что всего в автобусе находились 43 человека. Количество пострадавших уточняется, в их числе есть жители Москвы, Воронежа, Белгорода и Курска.
«По травмам — переломы конечностей, травма грудной клетки», — добавил Охлопков. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отметил он.
В карельском МВД позднее уточнили, что автобус ехал в парк «Рускеала» из Кондопоги. «Водитель туристического автобуса Yutong <...> не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данным полиции, в автобусе было два водителя и 42 пассажира, включая четверых детей. «Известно, что в ДТП пострадали четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Общее количество пострадавших уточняется», — заключили в МВД.
Несколькими днями ранее, 2 января, ДТП с туристическим автобусом произошло в Таиланде. Автобус, в котором находились от 37 до 42 российских туристов, врезался в ограждение. В результате пострадали около 30 человек.
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