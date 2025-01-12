В ДНР три человека погибли и 27 пострадали в аварии с рейсовым автобусом

Фото: news_mvddnr / Telegram

В ДНР рейсовый автобус, ехавший из Краснодара в Донецк, съехал с трассы и опрокинулся, в результате три человека погибли и 27 пострадали, сообщила пресс-служба управления МВД по республике в телеграм-канале.

ДТП произошло рано утром в районе города Иловайск на дороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка. По данным полиции, 59-летний водитель автобуса «не учел дорожные и погодные условия» и превысил скорость, в результате потерял управление, выехал на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части, после чего автобус опрокинулся.

В МВД уточнили, что четверо из пострадавших — несовершеннолетние. Полицейские выясняют детали произошедшего.

В пресс-службе МЧС рассказали, что всего в автобусе находились 37 человек. Ведомство опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видно, что автобус опрокинулся на бок.

5 января в Карелии съехал в кювет и перевернулся туристический автобус. В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе четверо детей. В МВД уточняли, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением на повороте.