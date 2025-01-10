Число погибших из-за обстрела Светлодарска в ДНР выросло до двух
Еще одна женщина погибла из-за обстрела города Светлодарска в Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает губернатор региона Денис Пушилин.
«В результате применения противником реактивной артиллерии калибром 122 мм погибли женщины 1958 и 1948 г. р.», — написал он.
Кроме этого, женщина и девочка-подросток получили тяжелые ранения, также пострадали пять мужчин и еще одна женщина — у них травмы средней степени тяжести, уточнил Пушилин.
Помимо Светлодарска атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся и Донецк. В Киевском районе города у магазина «Молоко» при ударе высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS пострадали четыре человека, добавил глава региона.
Ранее было известно об одной погибшей и четырех пострадавших в результате удара по многоквартирному жилому дому в Светлодарске. В Донецке удар по супермаркету произошел в Шахтерской площади, тогда погибли два человека.
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