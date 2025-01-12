Занимавшийся делами против Трампа спецпрокурор Джек Смит ушел с поста

Спецпрокурор Джек Смит, занимавшийся делами в отношении избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой пост, сообщает CNN.

По информации телеканала, 7 января Смит подал свой последний отчет генпрокурору Меррику Гарланду. Сейчас Трамп пытается через суд помешать опубликовать этот отчет по поводу расследования нарушений во время президентских выборов 2020 года и обращения с секретными документами.

Генпрокурор заявил, что не будет публиковать ту часть документа, которая касается расследования по засекреченным бумагам, но считает, что в конечном итоге она должна быть обнародована, отмечает телеканал.

Смит был назначен Гарландом для расследования подрыва избирательной системы в ноябре 2022 года, после того как Трамп объявил о своей кампании по переизбранию, напоминает телеканал. Речь идет о деле, которое касается штурма Капитолия сторонниками республиканца 6 января 2021 года. Они ворвались в здание, когда там утверждали итоги выборов (согласно им, Трамп получил 232 голоса выборщиков, а действующий президент Джо Байден — 306; республиканец результаты не признал), и на несколько часов захватили его. В ходе столкновений погибли пять человек.

В ноябре 2024 года Смит обратился в суд с просьбой прекратить дело о вмешательстве в выборы в 2020 году против Трампа, а также дело о предполагаемом ненадлежащем обращении с секретными документами, которые были найдены в его резиденции Мар-а-Лаго. Позднее окружной судья Таня Чаткен удовлетворила просьбу, дело о вмешательстве прекращено.

В своем ходатайстве Смит заявил, что «полностью поддерживает» выдвинутые против Трампа обвинения, но напомнил о политике Минюста, согласно которой действующие президенты не могут подвергаться уголовному преследованию.

Трамп называл дела против него политически мотивированными и пообещал уволить Смита, как только вступит в должность в январе. Источники NBC сообщили в ноябре 2024 года, что спецпрокурор намерен уйти в отставку до инаугурации республиканца.

Всего против Трампа было открыто четыре уголовных дела. 10 января суд в Нью-Йорке вынес республиканцу приговор по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс обмен на ее молчание об интимной связи с политиком. Приговор предполагает безусловное освобождение Трампа от тюремного заключения, штрафа или условного срока, а также иных ограничений, которые как-либо могут повлиять на его возвращение в Белый дом.