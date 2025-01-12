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Политика ,  
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Эрдоган впервые допустил свое выдвижение на еще один срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на еще один президентский срок, сообщает NTV Haber.

На съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития турецкий певец Ибрагим Татлысес задал президенту вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на следующих выборах.

«Если ли ты за, то и я за», — сказал политик в ответ.

Эрдоган стал президентом Турции до 2028 года
Политика

В мае 2023 года Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции и в третий раз избрался на президентский срок после 20 лет у власти (с 2003 года он был премьер-министром, в 2014-м стал президентом). Он пробудет на посту до 2028 года.

По Конституции президент Турции не может находиться на посту более двух сроков. Однако Минюст Турции «обнулил» второй срок Эрдогана, заявив, что он не идет в счет после того, как страна перешла от парламентской к президентской форме правления в 2018 году после изменения Конституции.

Также в мае 2023 года политик заверил, что не пойдет на новый срок на следующих выборах.

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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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