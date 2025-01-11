В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23:00 мск сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранее 11 января ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропортах Ульяновска, Самары и Казани. Их сняли в 14:40 и 16:50 мск.
Позднее, в 17:40 мск ограничения распространились на аэропорты Ижевска, с 18:45 и 18:50 мск — на аэропорты Кирова и Уфы.
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