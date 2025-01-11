В аэропорту Ижевска, Уфы и Кирова ввели ограничения

В Ижевске ограничения действуют с 17:40 мск, с 15:05 и 16:30 они также введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Также временно не принимают рейсы Уфа, Киров и Самара

Фото: Алена Селезнева / ТАСС

В столице Удмуртии Ижевске ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40», — написал он.

Позднее, с 18:45 и 18:50 мск ограничения распространились на аэропорты Кирова и Уфы.

Кроме того, еще действуют ранее установленные временные ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары. В Казани и Нижнекамске их ввели уже второй раз за день. В первый раз они действовали примерно с 8:00 до 8:30, за это время из Казани на запасные аэродромы ушли два борта.

11 января ограничения действовали также в аэропортах Ульяновска и Саратова, их уже отменили. За время их действия в Саратове на запасные аэродромы ушли два самолета, в Ульяновске — один. «Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — указывал представитель Росавиации.