Из-за пожара в зоопарке в Белгородской области погибли шесть зебр
Шесть зебр погибли из-за пожара на хуторе Чумаки в зоопарке в Белгородской области, сообщила пресс-служба МЧС региона.
Загорелось каркасное тентованное помещение, говорится в сообщении. Четырнадцать пожарных с помощью трех единиц техники локализовали огонь на 60 кв. м, отметили в ведомстве.
Причина возгорания пока неизвестна.
Прокуратура Белгородской области сообщила, что начала проверку, чтобы оценить соблюдение МАУК «Старооскольский зоопарк» требований законодательства о пожарной безопасности и об охране животного мира.
В июле 2024 года девять котов и собак сгорели в клетках при пожаре на складе ритуальной продукции в Уфе, возгорание локализовано, человеческих жертв нет.
Общая площадь пожара составляла 250 кв. м. В региональном МЧС уточнили, что погибли шесть котов и три собаки.
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