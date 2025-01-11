Из-за пожара в зоопарке в Белгородской области погибли шесть зебр

Фото: МЧС России

Шесть зебр погибли из-за пожара на хуторе Чумаки в зоопарке в Белгородской области, сообщила пресс-служба МЧС региона.

Загорелось каркасное тентованное помещение, говорится в сообщении. Четырнадцать пожарных с помощью трех единиц техники локализовали огонь на 60 кв. м, отметили в ведомстве.

Причина возгорания пока неизвестна.

Прокуратура Белгородской области сообщила, что начала проверку, чтобы оценить соблюдение МАУК «Старооскольский зоопарк» требований законодательства о пожарной безопасности и об охране животного мира.

В июле 2024 года девять котов и собак сгорели в клетках при пожаре на складе ритуальной продукции в Уфе, возгорание локализовано, человеческих жертв нет.

Общая площадь пожара составляла 250 кв. м. В региональном МЧС уточнили, что погибли шесть котов и три собаки.