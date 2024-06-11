Около тысячи животных погибли при пожаре на рынке в Бангкоке

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Около тысячи животных, включая экзотические виды, погибли при пожаре на рынке животных в Бангкоке, сообщает газета Bangkok Post.

«Рано утром во вторник на рынке в районе Чатучак вспыхнул пожар, в результате которого, как полагают, погибли тысячи животных», — написала газета.

Продавцы рассказали изданию, что они потеряли большое количество животных, включая декоративных рыб, кошек, собак, птиц и обезьян, а также других экзотических видов животных.

По данным газеты, пожар начался около 4:10 по местному времени на рынке Шри Сомрат площадью почти 1,5 тыс. кв. метров. На нем находилось около 180 магазинов.

О пострадавших людях газета информацию не привела.

Один продавец сказал Bangkok Post, что пожар начался в магазине собак, где владельцы оставляли электрические вентиляторы включенными на всю ночь, чтобы обеспечить комфорт для животных.

По данным Thaiger, районное управление Чатучак создало регистрационную стойку для владельцев магазинов, чтобы задокументировать потери. Следователи приступили к расследованию причины пожара.