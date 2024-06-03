Девять котов и собак погибли при пожаре на складе в Уфе
Девять котов и собак сгорели в клетках при пожаре на складе ритуальной продукции в Уфе, возгорание локализовано, человеческих жертв нет. Об этом сообщило управление МЧС по Башкортостану в телеграм-канале.
«Сейчас пожар локализован, проводится проливка и разбор конструкций. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составляла 250 кв. м. В ведомстве уточнили, что погибли шесть котов и три собаки. Дознаватель МЧС России выясняет причину и обстоятельства пожара.
По данным ведомства, огонь вспыхнул на складе ритуальной продукции на улице Ульяновых.
В этом же помещении находился приют для животных «ЛоКотики», уточняет «Уфа онлайн».
Ранее, 27 мая, в Уфе сгорел еще один приют для животных — «Добрые руки». В огне погибли две собаки, сообщило тогда агентство. В сообщении говорилось, что, по мнению владельцев приюта, причиной пожара мог быть поджог.
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