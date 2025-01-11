ТАСС узнал причину смерти актрисы Евгении Добровольской
Причиной смерти народной артистки России Евгении Добровольской стало онкологическое заболевание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Последний год Евгения Владимировна боролась с тяжелой болезнью, у нее была онкология», — рассказал собеседник агентства.
По данным телеграм-канала Mash, актриса скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая была вызвана раком.
О смерти артистки стало известно накануне, ей было 60 лет. Добровольская Евгения Владимировна родилась 26 декабря 1964 года в Москве. После окончания ГИТИСа она играла в МХАТ им. Горького, театре Табакова, а также в «Современнике-2».
В 1991 году артистка пришла в труппу МХТ им. Чехова, где сыграла почти в 30 постановках, среди которых одной из последних ее ролей стала роль Полины Андреевны в спектакле «Чайка».
Добровольская также известна как киноактриса, ее фильмография насчитывает более 100 работ в разных фильмах и сериалах. Среди наиболее известных — «Королева Марго», «Время года зима», «Артистка», «Небесный суд», «Монастырь», «Полет» и другие.
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