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Общество ,  
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В результате перестрелки в Сухуме погибли три человека

Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram

В Сухуме произошла перестрелка в кафе, ранения получили трое мужчин, которые позже умерли в больнице, сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на Минздрав республики.

В УВД по городу агентству рассказали, что подозреваемый задержан, его отправили в изолятор временного содержания.

Из-за перестрелки и.о. президента Валерий Бганба провел совещание с руководителями правоохранительных структур.

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Фото:МЧС Республики Абхазия

ЧП произошло в кафе «Бисквит» на улице Гумской.

Прошлым летом перестрелка произошла на границе Абхазии и России. Погиб один человек, еще один получил ранения. Причиной стал личный конфликт.

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