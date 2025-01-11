В результате перестрелки в Сухуме погибли три человека
В Сухуме произошла перестрелка в кафе, ранения получили трое мужчин, которые позже умерли в больнице, сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на Минздрав республики.
В УВД по городу агентству рассказали, что подозреваемый задержан, его отправили в изолятор временного содержания.
Из-за перестрелки и.о. президента Валерий Бганба провел совещание с руководителями правоохранительных структур.
ЧП произошло в кафе «Бисквит» на улице Гумской.
Прошлым летом перестрелка произошла на границе Абхазии и России. Погиб один человек, еще один получил ранения. Причиной стал личный конфликт.
Читайте РБК в Telegram.
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео
Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Сбербанк стал самой дорогой компанией России
Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после
Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов