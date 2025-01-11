В результате перестрелки в Сухуме погибли три человека

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В Сухуме произошла перестрелка в кафе, ранения получили трое мужчин, которые позже умерли в больнице, сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на Минздрав республики.

В УВД по городу агентству рассказали, что подозреваемый задержан, его отправили в изолятор временного содержания.

Из-за перестрелки и.о. президента Валерий Бганба провел совещание с руководителями правоохранительных структур.

ЧП произошло в кафе «Бисквит» на улице Гумской.

Прошлым летом перестрелка произошла на границе Абхазии и России. Погиб один человек, еще один получил ранения. Причиной стал личный конфликт.