В Абхазии при пожаре погибли пятеро детей

Фото: МЧС Республики Абхазия

В селе Папынырхуа Галского района Абхазии пятеро детей погибли при пожаре в частном доме, передает «Апсныпресс» со ссылкой на главу администрации района Константина Пилия.

В доме дети находились вместе с бабушкой, она выжила.

И.о. главы МЧС Лев Квициния уточнил в беседе с агентством, что все погибшие — девочки. Им было от восьми месяцев до восьми лет.

Родителей детей не было дома: мать лежала в больнице, а отец ее навещал. Квициния отметил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало то, что пожилая женщина «при растопке печи спутала керосин с бензином».

Галский район находится на востоке Абхазии.