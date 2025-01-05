В Абхазии при пожаре погибли пятеро детей
В селе Папынырхуа Галского района Абхазии пятеро детей погибли при пожаре в частном доме, передает «Апсныпресс» со ссылкой на главу администрации района Константина Пилия.
В доме дети находились вместе с бабушкой, она выжила.
И.о. главы МЧС Лев Квициния уточнил в беседе с агентством, что все погибшие — девочки. Им было от восьми месяцев до восьми лет.
Родителей детей не было дома: мать лежала в больнице, а отец ее навещал. Квициния отметил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало то, что пожилая женщина «при растопке печи спутала керосин с бензином».
Галский район находится на востоке Абхазии.
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