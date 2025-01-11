С армейского склада в Калифорнии украли три автомобиля Humvee

Фото: tustinpolice / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В США неизвестные украли три военных вездехода марки Humvee и оружие с армейского склада в городе Тастин в штате Калифорния, сообщила пресс-служба местной полиции в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Неизвестные проникли на склад 8 января вечером, сделав дыру в заборе, говорится в сообщении. «Было обнаружено, что у нескольких камер хранения удалены замки», — говорится в заявлении полиции.

Среди вынесенного злоумышленниками военного инвентаря — восемь креплений для пулеметов, семь пулеметных треног, медоборудование, а также 40 пар биноклей и 18 штыков.

По словам полицейских, злоумышленники также попытались взломать замок на складе униформы, но это им не удалось.

В марте 2024 года The Telegraph сообщила, что с 2018 года ВС Великобритании лишились не менее 30 единиц оружия и техники, которые были утеряны либо украдены с британских военных баз. Утраченными оказались несколько пулеметов, в том числе два — общего назначения (GPMG), штурмовых винтовок SA-80, ракетных установок, а также тысячи патронов. Среди других потерь — несколько пистолетов Glock, автомат АК-47 советского производства, а также стрелковое оружие времен Первой и Второй мировых войн.