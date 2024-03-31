У британских военных пропали пулеметы и ракетные установки

В 2018-2023 годах с британских военных баз украли или были утеряны пулеметы, штурмовые винтовки, ракетные установки и другие оружие; также Минобороны потеряло сотни ноутбуков и флешек, где могли храниться конфиденциальные данные

Фото: Sean Gallup / Getty Images

С 2018 года вооруженные силы Великобритании лишились не менее 30 единиц оружия и техники, которые были утеряны либо украдены с британских военных баз, пишет The Telegraph.

Утраченными оказались несколько пулеметов, в том числе два — общего назначения (GPMG), штурмовых винтовок SA-80, ракетных установок, а также тысячи патронов. GPMG способен производить до 750 выстрелов в минуту на дальность до 1800 метров; по данным Telegraph, один из пулеметов потерял британский Королевский флот в море.

Среди других потерь — несколько пистолетов Glock, автомат АК-47 советского производства, а также стрелковое оружие времен Первой и Второй мировой войны.

Помимо того, пишет Telegraph, в период с 2018 по 2023 год пропали по меньшей мере 1,4 тыс. ноутбуков, принадлежащих Минобороны Соединенного Королевства, около сотни компьютеров и до 300 USB-накопителей. Только в прошлом августе исчез 51 ноутбук, а еще 50 потеряли и украли в первые три месяца 2023 года.

Член британского парламента Сара Олни призвала провести расследование на предмет того, содержалась ли на пропавших ноутбуках, мобильных телефонах или жестких дисках конфиденциальная информация.

Представитель Министерства обороны заявил Telegraph, что ведомство предпринимает усилия «для предотвращения потерь и краж», а жесткие диски зашифрованы и данные на них защищены.

Британское Минобороны каждый год сообщает о потерях или кражах, отмечает издание. Например, в 2022 году с базы в Кении угнали Land Rover вместе с четырьмя автомобильными аккумуляторами на сумму £16 тыс. Тогда же с базы Коттесмор в английском графстве Ратленд украли приборы ночного видения стоимостью более £2 тыс. Всеми этими случаями занималась военная полиция, но пока каких-либо результатов нет.