Российские военные нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

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Российские военные за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектов энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса», — говорится в сводке военного ведомства.

Минобороны отметило, что также удары пришлись по скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Накануне ведомство сообщило об уничтожении восьми ракет ATACMS за неделю. Также средствами противовоздушной обороны были сбиты пять управляемых авиабомб Hammer и 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Кроме того, с 4 по 10 января были нанесены 28 групповых ударов, в том числе по инфраструктуре украинских военных аэродромов и складам вооружения.