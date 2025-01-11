Российские военные нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Российские военные за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектов энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса», — говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны отметило, что также удары пришлись по скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.
Накануне ведомство сообщило об уничтожении восьми ракет ATACMS за неделю. Также средствами противовоздушной обороны были сбиты пять управляемых авиабомб Hammer и 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
Кроме того, с 4 по 10 января были нанесены 28 групповых ударов, в том числе по инфраструктуре украинских военных аэродромов и складам вооружения.
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