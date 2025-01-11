В аэропорту Саратова ввели ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом написал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.
До этого утром 11 января временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. В период их действия два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе. Ограничения сняли в 8:30 мск.
11 января Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 85 беспилотников над Россией за ночь.
Ранее Кореняко сообщал об ограничениях в аэропорту Саратова 8 января. Тогда Саратовская область подверглась атаке 11 беспилотников. Обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе, в результате чего начался сильный пожар, в городе был введен режим ЧС.
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