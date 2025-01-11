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Технологии и медиа ,  
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Чип от компании Маска Neuralink имплантировали третьему пациенту

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Joshua Lott / Getty Images)

Компания Neuralink вживила свой чип уже третьему пациенту, сообщил основатель компании, американский предприниматель Илон Маск, во время мероприятия в Лас-Вегасе, которое транслировалось в социальной сети X.

«У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralinks, и все они работают хорошо», — сказал Маск (цитата по Bloomberg).

По его словам, у компании есть планы по установке еще 20–30 имплантатов в 2025 году.

Маск пообещал чипы Neuralink миллионам людей через десять лет
Технологии и медиа
Илон Маск

О втором пациенте с успешно имплантированным чипом Neuralink Маск сообщил в августе 2024 года. По словам бизнесмена, 400 электродов имплантата у второго пациента работают исправно, всего в устройстве более 1 тыс. электродов.

Neuralink с 2016 года занимается разработкой специального прибора, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Это позволяет управлять компьютером или смартфоном напрямую при помощи мозговых импульсов. Устройство представляет собой чип с электродами размером с небольшую монету, который крепится к черепу, от него к мозгу идут нитевидные электроды.

Первым пациентом, которому вживили нейрочип, стал 30-летний Нолан Арбо. Он парализован ниже плеч после произошедшего восемь лет назад несчастного случая, когда он ударился головой при прыжке в воду. Операция по вживлению ему чипа прошла в конце января 2024 года.

Всего за 2024 год компания планировала предоставить имплантаты еще восьми пациентам. Маск считает, что через десять лет мозговым нейрочипом смогут пользоваться миллионы людей.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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