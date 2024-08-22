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Технологии и медиа ,  
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Маск пообещал чипы Neuralink миллионам людей через десять лет

Американский бизнесмен Илон Маск предположил, что в течение десяти лет мозговым нейрочипом, который разработала его компания Neuralink, смогут пользоваться миллионы людей.

«Если все пойдет хорошо, то через несколько лет у нас будут сотни людей с чипами Neuralink, через пять лет, может быть, десятки тысяч, через десять лет — миллионы», — написал Маск в соцсети X.

Нейрочип Neuralink: действительно ли мы будем вживлять гаджеты в мозг
Индустрия 4.0
Фото:Neuralink

Neuralink с 2016 года занимается разработкой специального прибора, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Это позволит управлять компьютером или смартфоном напрямую при помощи мозговых импульсов.

Само устройство представляет собой чип с электродами размером с небольшую монету, который крепится за ухом как слуховой аппарат. От этого чипа в мозг идут до 1,5 тыс. нитевидных электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса.

Чип Neuralink вживили уже двум пациентам. Первый — 30-летний Нолан Арбо — научился отправлять сообщения в интернете, двигать компьютерной мышью, играть в онлайн-шахматы, хотя позже часть электродов вышла из строя. Операция у второго пациента, по словам Маска, прошла «очень хорошо».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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