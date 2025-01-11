 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минтранс обязал размещать детей вместе с родителями в самолетах бесплатно

С 20 января российские авиакомпании будут обязаны сажать детей до 12 лет рядом с сопровождающим без доплаты. Об этом говорится в приказе Минтранса России, размещенном на портале правовой информации.

Уточняется, что дети и их сопровождающие должны находиться в одном ряду и их места не должен разделять проход.

Ранее в январе глава Минстроя Роман Старовойт заявил, что норма обязательного размещения детей вместе с родителями на борту воздушного судна вступит в силу до 14 января. Она уже учтена в общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты, отметил министр.

Кроме того, добавил Старовойт, с 10 января российские авиакомпании будут предоставлять скидку в размере 50% на перелеты по России для детей до 12 лет.

«Аэрофлот» установил фиксированную скидку 50% на детские билеты по России
Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

В феврале 2024 года «Известия» писали о рассмотрении запрета рассаживать детей и взрослых в самолетах. Проект выдвинула группа депутатов «Единой России».

До этого перевозчики получили рекомендации о совместной рассадке от Генпрокуратуры в конце 2023 года. Однако за нарушение правил рассадки нет никакой ответственности, кроме того, эта услуга почти всегда платная, отметил тогда зампред общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

Читайте РБК в Telegram.

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео

Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после

Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минтранс пассажирские перевозки скидки на перевозку Дети Авиабилеты
Материалы по теме
Минтранс уточнил сроки вступления запрета на планшеты за рулем
Общество
Минтранс обяжет размещать детей вместе с родителями в самолетах
Общество
Авиакомпании в России начали перевозить детей с 50-процентными скидками
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостановили полетыПолитика, 08:04
Минтранс обязал размещать детей вместе с родителями в самолетах бесплатноОбщество, 08:00
Байден выразил надежду на продолжение поддержки Украины при ТрампеПолитика, 07:58
Минобороны отчиталось об уничтожении 85 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:53
Сбербанк оценил сумму похищенных мошенниками у россиян в 2024 году денегОбщество, 07:49
Гладков рассказал о последствиях атаки беспилотниковПолитика, 07:10
Белый дом анонсировал прощальное обращение Байдена к американцамПолитика, 06:58
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Bloomberg узнал о расколе среди спецслужб США по «гаванскому синдрому»Политика, 06:45
ТАСС узнал о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»Общество, 06:39
Над Воронежем и областью средства ПВО уничтожили более 15 беспилотниковПолитика, 06:11
США назвали количество оружия, переданного Украине за последние месяцыПолитика, 05:56
В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в апрелеОбщество, 05:52
Байден оценил шансы Харрис вновь баллотироваться в президенты СШАПолитика, 05:29
Суд запретил британцу искать на свалке диск с биткоинами на $730 млнОбщество, 05:22