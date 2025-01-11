Минтранс обязал размещать детей вместе с родителями в самолетах бесплатно

С 20 января российские авиакомпании будут обязаны сажать детей до 12 лет рядом с сопровождающим без доплаты. Об этом говорится в приказе Минтранса России, размещенном на портале правовой информации.

Уточняется, что дети и их сопровождающие должны находиться в одном ряду и их места не должен разделять проход.

Ранее в январе глава Минстроя Роман Старовойт заявил, что норма обязательного размещения детей вместе с родителями на борту воздушного судна вступит в силу до 14 января. Она уже учтена в общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты, отметил министр.

Кроме того, добавил Старовойт, с 10 января российские авиакомпании будут предоставлять скидку в размере 50% на перелеты по России для детей до 12 лет.

В феврале 2024 года «Известия» писали о рассмотрении запрета рассаживать детей и взрослых в самолетах. Проект выдвинула группа депутатов «Единой России».

До этого перевозчики получили рекомендации о совместной рассадке от Генпрокуратуры в конце 2023 года. Однако за нарушение правил рассадки нет никакой ответственности, кроме того, эта услуга почти всегда платная, отметил тогда зампред общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.