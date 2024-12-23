«Аэрофлот» установил фиксированную скидку 50% на детские билеты по России

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«Аэрофлот» с 23 декабря устанавливает фиксированную скидку 50% на перелеты по России для детей, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Такая скидка распространяется на все доступные тарифы класса «эконом» при покупке авиабилетов для детей в возрасте от двух до 12 лет с датой вылета не ранее 1 января 2025 года.

В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что для тарифов в рамках специальных льготных программ, в том числе субсидируемых государством перевозок, сохраняется ранее установленный размер скидки.

Общие правила воздушных перевозок гласят, что «дети в возрасте от двух до 12 лет перевозятся со скидкой в размере 50% от нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения специального тарифа».

Ранее на прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что практику авиакомпаний с уклонением от предоставления льгот многодетным семьям в виде 50% скидки на билеты для детей необходимо прекратить.

В тот же день Минтранс России начал работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на билеты. Правительство позднее пообещало, что обеспечит ее к 14 января 2025 года.