Минтранс обяжет размещать детей вместе с родителями в самолетах
Норма обязательного размещения детей вместе с родителями на борту воздушного судна вступит в силу до 14 января, заявил глава Минстроя Роман Старовойт во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
По словам министра, норма уже учтена в общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты. «Изменения в нормативный правовой акт будут зарегистрированы Минюстом до 14 января», — отметил Старовойт.
Он также отчитался, что с 10 января российские авиакомпании будут предоставлять скидку в размере 50% на перелеты по России для детей до 12 лет. По его словам, с 1 января такую скидку уже ввели 23 авиакомпании, которые составляют более 95% всех перевозок в России.
Путин на прямой линии 19 декабря заявил, что практику авиакомпаний с уклонением от предоставления льгот многодетным семьям в виде 50-процентной скидки на билеты для детей необходимо прекратить. Глава государства тогда поручил решить вопрос не позднее 14 января 2025 года.
После этого Минтранс предложил установить фиксированную скидку на детские билеты и начал работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми. Старовойт заверил, что поручение президента будет исполнено в установленный срок.
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