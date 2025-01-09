 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минтранс обяжет размещать детей вместе с родителями в самолетах

Старовойт: размещать детей рядом с родителями в самолетах обяжут до 14 января
Фото: Юлия Щербакова / Shutterstock
Фото: Юлия Щербакова / Shutterstock

Норма обязательного размещения детей вместе с родителями на борту воздушного судна вступит в силу до 14 января, заявил глава Минстроя Роман Старовойт во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, норма уже учтена в общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты. «Изменения в нормативный правовой акт будут зарегистрированы Минюстом до 14 января», — отметил Старовойт.

Он также отчитался, что с 10 января российские авиакомпании будут предоставлять скидку в размере 50% на перелеты по России для детей до 12 лет. По его словам, с 1 января такую скидку уже ввели 23 авиакомпании, которые составляют более 95% всех перевозок в России.

Авиакомпания Red Wings рассказала о введении скидок на билеты для детей
Общество
Фото:Татьяна Томшикова / Shutterstock

Путин на прямой линии 19 декабря заявил, что практику авиакомпаний с уклонением от предоставления льгот многодетным семьям в виде 50-процентной скидки на билеты для детей необходимо прекратить. Глава государства тогда поручил решить вопрос не позднее 14 января 2025 года.

После этого Минтранс предложил установить фиксированную скидку на детские билеты и начал работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми. Старовойт заверил, что поручение президента будет исполнено в установленный срок.

Читайте РБК в Telegram.

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Роман Старовойт Минтранс Авиабилеты скидки на перевозку
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

политик, министр транспорта России
20 января 1972 года
Материалы по теме
Минтранс начал работу с авиакомпаниями по скидкам для семей с детьми
Общество
Авиакомпании в России начали перевозить детей с 50-процентными скидками
Экономика
«Уральские авиалинии» установили скидку 50% на детские билеты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 18:07
В Британии назвали ожидаемые сроки урегулирования на Украине при ТрампеПолитика, 19:37
Минтранс обяжет размещать детей вместе с родителями в самолетахОбщество, 19:32
Болгария приостановила поставки газа из АзербайджанаЭкономика, 19:22
Депутаты предложили запретить ИП управлять многоэтажкамиНедвижимость, 19:22
Модель Кремлева получила условный срок за клевету на футболиста «Милана»Спорт, 19:07
Два человека погибли из-за обстрелов в Херсонской областиПолитика, 19:06
Авторская кухня и VR-туры: чем хорош бизнес-зал «Сбера» в ШереметьевоСтиль, 19:00
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
Баку предупредил Москву о недопустимости оскорблений в адрес АлиеваПолитика, 18:59
Помощь тем, кто помогает: как работает новый проект для НКОТренды, 18:59
Пожарные локализовали возгорание в «Курином царстве» на 5 тыс. кв. мПолитика, 18:58
Фицо допустил остановку гуманитарной помощи Украине за отказ от транзитаПолитика, 18:56
Ученые нашли признаки того, что первобытные люди не следовали палео диетеВино, 18:52
В Москве изменят расписание электричек из-за обновления инфраструктурыГород, 18:52
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 18:49