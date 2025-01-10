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Коллеги Добровольской попрощались с ней в соцсетях

Коллеги Добровольской выразили соболезнования в связи со смертью актрисы
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Коллеги народной артистки России Евгении Добровольской выразили соболезнования в связи со смертью актрисы. Она скончалась 10 января на 61-м году жизни. В МХТ имени А.П. Чехова, где служила Добровольская, отметили, что артистка последний год «боролась с тяжелой болезнью».

«Любимая Женька. Спасибо тебе! Сегодня умерла удивительная актриса Евгения Добровольская. Она проработала в МХТ имени А. П. Чехова почти 40 лет и стала настоящей Великой актрисой, которую я всегда любил и немного боялся, спасибо за ваши уроки», — написал актер Александр Молочников в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы тогда все заболели ковидом и были уверены, что дальше будет только легче, а оказалось, что впереди много горя.
Спи спокойно, дорогая Женя, ты слишком много на себе несла», — отметила в своей публикации актриса и телеведущая Юлия Снигирь.

«Теперь все кончилось, прощаемся. Женя, как же без тебя плохо. Такой, как ты, больше нету и не будет. Прости, что не успел с тобой поставить спектакль, который мы хотели... Спасибо тебе за нашу жизнь», — написал в своем телеграм-канале режиссер Кирилл Серебренников.

Умерла Евгения Добровольская
Общество
Евгения Добровольская

Актриса родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м она окончила ГИТИС (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова). После этого играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и «Современнике-2». В 1991-м пришла в труппу МХТ им. Чехова. Добровольская также снялась в более чем 100 фильмах и сериалах.

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Теги
Персоны
актриса народный артист МХТ им.Чехова
Кирилл Серебренников фото

Кирилл Серебренников

режиссер
7 сентября 1969 года
Юлия Снигирь фото

Юлия Снигирь

актриса
2 июня 1983 года
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