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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об атаке на авианосец USS Harry Truman и объекты в Израиле

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Война с хуситами
USS Harry Truman возглавляет флот коалиции западных стран в Красном море по борьбе с йеменскими хуситами. По заявлению последних, удар по кораблю был нанесен крылатыми ракетами и дронами. Последствия атаки не уточняются

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря, а также израильские военные объекты в районе Тель-Авива и Ашкелона, говорится в их заявлении, распространенном телеканалом Al Masirah.

Военная операция против авианосца прошла в то время, когда он готовился нанести масштабный авиаудар по Йемену, уточнили хуситы. По их заявлению, корабль был атакован двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками. Последствия атаки не уточняются. Атака на объекты в Израиле также прошла с применением дронов.

«Мы продолжим операции в поддержку палестинского сопротивления, и наши действия не прекратятся до тех пор, пока агрессия в секторе Газа не прекратится и осада не будет снята», — говорится в заявлении хуситов.

Йеменские хуситы заявили об атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Политика
Фото:IMAGO / Hamza Ali / Global Look Press

С начала активной стадии войны в секторе Газа в октябре 2023 года йеменские хуситы регулярно наносят удары по коммерческим судам разных стран, следующим через Красное море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем.

В ответ США и союзники в январе объявили о начале военной операции «Страж процветания» против хуситов. Союзники регулярно отчитываются о нанесении авиаударов по позициям повстанцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал хуситов, что удары по Израилю не останутся без ответа и все, кто решит напасть на страну, заплатят высокую цену.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
хуситы Йемен авианосец Израиль ракеты беспилотники
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