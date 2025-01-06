Хуситы заявили об атаке на авианосец USS Harry Truman и объекты в Израиле

USS Harry Truman возглавляет флот коалиции западных стран в Красном море по борьбе с йеменскими хуситами. По заявлению последних, удар по кораблю был нанесен крылатыми ракетами и дронами. Последствия атаки не уточняются

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря, а также израильские военные объекты в районе Тель-Авива и Ашкелона, говорится в их заявлении, распространенном телеканалом Al Masirah.

Военная операция против авианосца прошла в то время, когда он готовился нанести масштабный авиаудар по Йемену, уточнили хуситы. По их заявлению, корабль был атакован двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками. Последствия атаки не уточняются. Атака на объекты в Израиле также прошла с применением дронов.

«Мы продолжим операции в поддержку палестинского сопротивления, и наши действия не прекратятся до тех пор, пока агрессия в секторе Газа не прекратится и осада не будет снята», — говорится в заявлении хуситов.

С начала активной стадии войны в секторе Газа в октябре 2023 года йеменские хуситы регулярно наносят удары по коммерческим судам разных стран, следующим через Красное море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем.

В ответ США и союзники в январе объявили о начале военной операции «Страж процветания» против хуситов. Союзники регулярно отчитываются о нанесении авиаударов по позициям повстанцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал хуситов, что удары по Израилю не останутся без ответа и все, кто решит напасть на страну, заплатят высокую цену.