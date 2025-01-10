Варшава назвала негативным настрой помогающих Киеву стран

Владислав Мартин Косиняк-Камыш (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Министр обороны Польши Владислав Мартин Косиняк-Камыш назвал негативным настрой после встречи контактной группы западных стран по координации военных поставок Киеву. Он рассказал о своем мнении в интервью радиостанции RFM.

«Настроение относительно войны на Украине нехорошее. Положение на линии фронта очень тяжелое. На самой Украине наблюдается огромная усталость от войны. Людям надоело», — сказал политик.

Также министр сообщил, что Польша предоставит Украине дополнительную технику, которая может пригодиться на фронте, но не раскрыл, что это будет за техника.



Встреча представителей стран, помогающих Украине, проходила на авиабазе Рамштайн в Германии. Как сообщает ТАСС, Косиняк-Камыш считает, что эта встреча может стать последней в этом формате, поскольку новая администрация Белого дома может изменить подход к поддержке Киева.

9 декабря министр обороны США Ллойд Остин сообщил на встрече о новом пакете помощи Украине в размере $500 млн. В него войдут ракеты для ПВО AIM-7, RIM-7 и AIM-9M, боеприпасы «воздух — земля» и оборудование для истребителей F-16.