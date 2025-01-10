Появилось видео с моментом нападения подростка с ножами на школу в Курске

Момент нападения подростка с ножами и молотком на школу в Курске

Video

Камеры видеонаблюдения сняли момент, когда подросток ворвался в школу в Курске. На кадрах видно, как он молотком разбил стекло у входной двери, а потом ворвался внутрь. При себе у него нашли также ножи и жидкость для розжига. Во время нападения никто не пострадал, нападавшего задержали.

На кадрах допроса подросток рассказал, что не учится в этой школе. На вопросы, есть ли у него претензии к учебному заведению или обиды, нападавший ответил «нет». ЧП произошло в школе № 54.