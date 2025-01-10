Женщина погибла, еще четыре человека ранены при обстреле ВСУ Светлодарска

Женщина погибла при обстреле украинской армией Светлодарска в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую народную республику (ДНР) в многоквартирном жилом доме в городе Светлодарске погибла женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести.

ВСУ также нанесли ракетный удар по Донецку, наибольшие повреждения получил супермаркет «Молоко», добавил глава региона. Погибли два человека, еще двое получили ранения, говорится в официальном телеграм-канале военных следственных органов СК России. Кроме того, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

По информации Пушилина, удар был нанесен дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS.