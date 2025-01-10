Кадры ракетных ударов по супермаркету в Донецке
В Донецке ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету. Шесть человек пострадали, один погиб, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. На кадрах, которые были сняты на видеорегистратор проезжавшего автомобиля, видно, как раздаются два взрыва. Первый пришелся на одну часть здания, второй — чуть ближе к точке съемки.
Удары ВСУ нанесли при помощи систем HIMARS, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. На месте нашли соответствующие фрагменты и детали ракет.
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