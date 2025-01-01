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В «Росатоме» сообщили об отключении энергоблока Нововоронежской АЭС

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Нововоронежская АЭС (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Энергоблок № 7 Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области отключили для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».

1 января 2025 года в 15:53 мск энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») был отключен от сети действием автоматики для выполнения ремонтных работ на электротехническом оборудовании.

Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе АЭС соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области. В настоящее время на НВАЭС в работе находятся энергоблоки № 4, 5, 6. Они несут суммарную нагрузку 2191 МВт.

Нововоронежская АЭС им. В.А. Сидоренко — первая АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). Была введена в эксплуатацию в 1964 году. За это время на площадке построили и ввели в эксплуатацию семь энергоблоков с ВВЭР. Станция расположена на берегу реки Дон в 45 км к югу от Воронежа.

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Весной 2024 года на энергоблоке № 7 станции проводили планово-предупредительный ремонт. В ходе работ персонал АЭС совместно со специалистами подрядных организаций выполнили текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования в реакторном и турбинном отделениях.

Специалисты провели значительный комплекс работ по модернизации системы основной питательной воды, а также системы смазки турбины и турбогенератора с установкой дополнительного теплообменника. Кроме того, во время ремонта осуществили перегрузку активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменили на новые.

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Воронежская область АЭС радиационная безопасность ремонт
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