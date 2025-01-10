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Пожар в Гатчине локализовали на площади 1200 квадратных метров. Видео

Мощный пожар в Гатчине сняли на видео

Пожар в Гатчине локализовали на площади 1200 квадратных метров. Видео
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Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ранее площадь пожара увеличилась с 1,6 тыс. до 1,9 тыс. кв. м, уточнила пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале. Ведомство привлекло к тушению более 50 сотрудников и 12 единиц техники.

В Гатчине загорелся завод по производству ацетона
Общество

Пожар вспыхнул на территории промзоны утром 10 января. По информации пресс-службы администрации области, возгорание возникло на заводе по производству ацетона.

Информации о пострадавших не поступало.

В конце декабря пожар случился на автомобильном заводе в Узловском районе Тульской области. Тогда из здания эвакуировали 510 человек, никто не пострадал. Огонь оперативно потушили. Возможной причиной пожара портал «Тульские новости» назвал курение в неположенном месте.

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Гатчина пожар МЧС заводы Ленинградская область
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