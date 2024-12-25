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На заводе Haval в Тульской области произошел пожар

На предприятии загорелись картонные коробки, огонь охватил 20 кв. м, пишут «Тульские новости». Огонь быстро потушили, а из здания эвакуировали более 500 сотрудников. Никто их них не пострадал
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На автомобильном заводе в Узловском районе Тульской области произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

Пожар произошел около 18:00 по местному времени (совпадает с мск), уточнили в ведомстве. В помещении одного из цехов загорелись картонные коробки.

Из здания эвакуировали 510 человек, никто не пострадал. Пожар оперативно потушили.

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Как сообщают агентство «Тульская пресса» и портал «Тульские новости», пожар произошел на заводе Haval. По данным последнего, картон загорелся на площади 20 кв. м, сработала сигнализация, из-за которой на место прибыло несколько пожарных расчетов.

Возможной причиной пожара издание назвало курение в неположенном месте. Портал «За Новомосковск» пишет, что пожар начался возле производственной столовой.

Завод Haval в Тульской области находится в Узловском районе в индустриальном парке «Узловая» по адресу Индустриальная улица, 11. Это единственное производство компании в России. Предприятие представляет собой завод полного цикла.

РБК направил запрос в Haval.

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