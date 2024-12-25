На заводе Haval в Тульской области произошел пожар
На автомобильном заводе в Узловском районе Тульской области произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.
Пожар произошел около 18:00 по местному времени (совпадает с мск), уточнили в ведомстве. В помещении одного из цехов загорелись картонные коробки.
Из здания эвакуировали 510 человек, никто не пострадал. Пожар оперативно потушили.
Как сообщают агентство «Тульская пресса» и портал «Тульские новости», пожар произошел на заводе Haval. По данным последнего, картон загорелся на площади 20 кв. м, сработала сигнализация, из-за которой на место прибыло несколько пожарных расчетов.
Возможной причиной пожара издание назвало курение в неположенном месте. Портал «За Новомосковск» пишет, что пожар начался возле производственной столовой.
Завод Haval в Тульской области находится в Узловском районе в индустриальном парке «Узловая» по адресу Индустриальная улица, 11. Это единственное производство компании в России. Предприятие представляет собой завод полного цикла.
РБК направил запрос в Haval.
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