Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид

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Сбербанк выявил десять новых кредитных финансовых пирамид, от вовлечения в которые пострадали более 2,3 тыс. человек. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, мошенники вновь активизировались, изменив тактику. Если раньше они обещали потенциальным жертвам высокие доходы, то теперь злоумышленники используют более сложные схемы, связанные с оформлением кредитов.

«Суть обмана проста: жертву уговаривают взять кредит на свое имя, предлагая взамен вознаграждение. Основная сумма передается мошенникам, а заемщику оставляют небольшую часть, обещая погашать кредит за него», — объяснил Кузнецов.

Он уточнил, что у жертвы мошенников долго не возникают подозрения, потому что аферисты несколько месяцев «добросовестно» делают выплаты. Но затем исчезают с деньгами, оставляя человека с долгами.

На данный момент банку удалось предотвратить ущерб в размере 1,6 млрд руб., который мог быть нанесен клиентам, отметил топ-менеджер.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России составила перечень слов и фраз, которые наиболее часто используются телефонными мошенниками.

В числе таких выражений — «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», а также просьбы предоставить код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС.