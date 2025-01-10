Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести

Количество погибших в результате природных пожаров в районе Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния увеличилось до шести, передает CNN.

Жертвой стихийного бедствия стал житель Малибу на западе округа Лос-Анджелес, сообщил мэр города Даг Смит. Ранее власти заявляли о пяти погибших.

Президент США Джо Байден заявил, что в Калифорнию отправят дополнительные ресурсы для борьбы с огнем включая федеральных пожарных и самолеты.

Политик отметил, что федеральное правительство полностью покроет расходы на восстановление региона после пожаров. Средства пойдут на оплату уборки мусора, строительство временных убежищ, выплаты зарплат спасателям и «все необходимые меры по защите жизни и имущества».

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Согласно данным пожарной службы штата, огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум пяти человек. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для более сотни тысяч жителей. Ситуацию усугубляет сильный ветер, что препятствует работе авиации.

Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата. Из-за бедствия несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом сына президента США Джо Байдена Хантера в Малибу.