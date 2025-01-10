Сбитые дроны повредили несколько домов в Ростовской области

Сбито 16 дронов, в ряде населенных пунктов в домах выбило стекла, повреждены фасады и кровля. Пострадавших нет

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной воздушной атаке, в регионе уничтожили и подавили 16 дронов.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь загорелся частный дом и припаркованные поблизости автомобили, в селе Крым пожар начался на территории производственного предприятия.

В хуторе Крюков в Куйбышевском районе из-за падения беспилотника повреждены несколько строений, в семи жилых домах и школе выбиты стекла, посечены фасады и кровля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Одна из предыдущих массированных атак на регион произошла в ночь на 5 января. Тогда над Ростовской областью сбили 37 беспилотников, всего над Россией — 61. Слюсарь рассказывал о падении обломков в Таганроге и селе Новобессергеневка Неклиновского района, где были повреждены окна, крыши и стены жилых домов, а также автомобили.