Япония сняла санкции с матери Евгения Пригожина

Правительство Японии исключило из санкционного списка восемь человек, включая мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетту, следует из документа на сайте МИД страны.

Кроме того, санкции посмертно сняли с российских военнослужащих Олега Цокова и Георгия Шуваева. Посмертно из перечня исключили и ряд чиновников ЛНР и ДНР.

Одновременно Токио расширил рестрикции против России из-за военных действий на Украине. Под ограничения попали 11 физлиц, 29 организаций и три банка. В список внесли, в частности, гендиректора АЛРОСА Павла Маринычева и первого заместителя главы «Ростеха» Владимира Артякова.

В середине сентября санкции с 84-летней Виолетты Пригожиной снял Евросоюз. Из списка также исключили Никиту Мазепина, автогонщика и сына бизнесмена Дмитрия Мазепина.

Пригожина попала под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года, поскольку, как сочли в Брюсселе, была владельцем ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое принадлежит группе компаний «Конкорд», основанной ее сыном и принадлежавшей тому до 2019 года, а также других компаний, связанных с Пригожиным.

Санкции в отношении матери основателя ЧВК «Вагнер» отменил суд ЕС. В суде заявили, что не установили деловых связей Виолетты Пригожиной с ее сыном, а только родственные.