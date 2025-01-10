В России планируют снизить срок временной нетрудоспособности

Правительство России намерено уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян по болезни на 15% к 2030 году. Об этом говорится в плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и с прогнозом до 2036 года.

В следующие несколько лет планируется ежегодно снижать показатель на 1-2,5%. В документе отмечено, что сокращение длительности больничных должно привести к повышению эффективности и продуктивности труда.

Основным фактором для достижения цели станет снижение уровня заболеваемости среди работающих россиян на фоне их здорового образа жизни и систематической проверки у врачей в рамках диспансеризации.

План предполагает создание новой модели центров здоровья для наблюдения за самочувствием граждан, для изучения и коррекции их питания, а также развитие системы медицинской реабилитации для восстановления здоровья.

Ответственной за достижение показателя длительности больничных в работающих россиян назначили заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.