Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей до 2030-го
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей во всех областях до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба правительства в своем телеграм-канале.
Стратегия разработана на ближайшие 12 лет, говорится в сообщении. Она ставит и долгосрочные задачи, например стабилизацию экономического роста при учете современных вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, обеспечение технологического суверенитета.
По этому плану государство должно выполнить национальные цели, установленные президентом страны Владимиром Путиным, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты». К тому же план включает участие в достижении национальных целей институтов развития, госкомпаний и корпораций.
Ежемесячно отслеживать и анализировать результаты позволит специально разработанная цифровая модель управления.
В мае 2024 года Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Они включили:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи;
- реализацию потенциала каждого человека;
- комфортную и безопасную среду для жизни;
- экологическое благополучие;
- устойчивую и динамичную экономику;
- технологическое лидерство;
- цифровую трансформацию государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Также указом устанавливаются ключевые показатели и задачи для достижения этих целей.
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