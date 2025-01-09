Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей до 2030-го

Михаил Мишустин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей во всех областях до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба правительства в своем телеграм-канале.

Стратегия разработана на ближайшие 12 лет, говорится в сообщении. Она ставит и долгосрочные задачи, например стабилизацию экономического роста при учете современных вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, обеспечение технологического суверенитета.

По этому плану государство должно выполнить национальные цели, установленные президентом страны Владимиром Путиным, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты». К тому же план включает участие в достижении национальных целей институтов развития, госкомпаний и корпораций.

Ежемесячно отслеживать и анализировать результаты позволит специально разработанная цифровая модель управления.

В мае 2024 года Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Они включили:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи;

реализацию потенциала каждого человека;

комфортную и безопасную среду для жизни;

экологическое благополучие;

устойчивую и динамичную экономику;

технологическое лидерство;

цифровую трансформацию государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Также указом устанавливаются ключевые показатели и задачи для достижения этих целей.