В Сербии заявили, что рассчитывают на стратегический диалог с США
Сербия рассчитывает на стратегический диалог с Соединенными Штатами и ожидает развития сотрудничества в сфере обороны, экономики и энергетики. Об этом заявил премьер-министр республики Милош Вучевич.
«Есть много направлений, в которых наша страна ждет сближения своих позиций с США, в первую очередь для того, чтобы получить формат стратегического диалога между двумя странами», — сказал он.
По словам Вучевича, Белград хочет обсудить с новыми представителями Вашингтона экономику, энергетику, безопасность и кибербезопасность, обмен разведданными, контроль над миграцией и миграционными потоками, борьбу с торговлей людьми и наркотиками.
Кроме того, Сербия хотела бы более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами в области обороны, добавил премьер. По его словам, Белград заинтересован в закупке вооружений и военной техники у США.
Вучевич считает, что двусторонние отношения между США и Сербией получат новый импульс с приходом новой администрации в Вашингтоне.
Накануне сербские власти сообщили, что разорвали часть контрактов в сфере военного сотрудничества с Россией из-за санкций, еще часть отложили на неопределенное время.
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