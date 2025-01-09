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Общество ,  
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Стало известно число отравившихся продукцией пермской пекарни

Порядка 80 человек отравились продукцией пекарни в Перми

Стало известно число отравившихся продукцией пермской пекарни
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Не менее 80 клиентов пекарни в Перми отравились, сообщил источник РБК, знакомый с ситуацией. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших. РБК обратился за комментарием в минздрав региона.

Случаи обращения граждан в больницу с признаками пищевого отравления зарегистрированы с 29 декабря 2024 года, сообщал Следственный комитет по региону.

7 января в Роспотребнадзоре сообщили, что несколько человек в Перми заболели сальмонеллезом. Пострадавшие связали свое заболевание с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница».

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Фото:СУ СК России по Пермскому краю

По данным «РИА Новости», в городе есть более 30 пекарен этой сети. В «Хлебнице» продают выпечку, а также салаты и гарниры.

Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. В СК отмечали, что точное число отравившихся неизвестно.

Ранее в конце декабря в Воронежской области 14 человек попали в больницу с признаками отравления после обеда в столовой. «Блокнот Воронеж» писал, что отравились сотрудники распределительного центра Х5 (ей принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).

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Пермь массовое отравление Следственный комитет новости
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