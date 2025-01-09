Стало известно число отравившихся продукцией пермской пекарни
Не менее 80 клиентов пекарни в Перми отравились, сообщил источник РБК, знакомый с ситуацией. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших. РБК обратился за комментарием в минздрав региона.
Случаи обращения граждан в больницу с признаками пищевого отравления зарегистрированы с 29 декабря 2024 года, сообщал Следственный комитет по региону.
7 января в Роспотребнадзоре сообщили, что несколько человек в Перми заболели сальмонеллезом. Пострадавшие связали свое заболевание с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница».
По данным «РИА Новости», в городе есть более 30 пекарен этой сети. В «Хлебнице» продают выпечку, а также салаты и гарниры.
Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. В СК отмечали, что точное число отравившихся неизвестно.
Ранее в конце декабря в Воронежской области 14 человек попали в больницу с признаками отравления после обеда в столовой. «Блокнот Воронеж» писал, что отравились сотрудники распределительного центра Х5 (ей принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).
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