В Воронежской области 14 человек отравились в столовой
В Воронежской области 14 человек попали в больницу с признаками отравления после обеда в столовой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек лежит в реанимации в тяжелом стабильном состоянии с положительной динамикой, уточнило агентство.
Инцидент произошел в Рамонском районе Воронежской области. «Блокнот Воронеж» пишет, что отравились сотрудники распределительного центра Х5 (ей принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).
Сейчас Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования, его специалисты взяли пробы продуктов, чтобы сделать выводы о причине отравления, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.
Ранее 30 декабря «Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении детей пельменями. Пресс-служба ретейлера сообщила РБК, что компания «сразу же заблокировала данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках».
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