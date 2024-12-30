В Воронежской области 14 человек отравились в столовой

В Воронежской области 14 человек попали в больницу с признаками отравления после обеда в столовой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек лежит в реанимации в тяжелом стабильном состоянии с положительной динамикой, уточнило агентство.

Инцидент произошел в Рамонском районе Воронежской области. «Блокнот Воронеж» пишет, что отравились сотрудники распределительного центра Х5 (ей принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).

Сейчас Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования, его специалисты взяли пробы продуктов, чтобы сделать выводы о причине отравления, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Ранее 30 декабря «Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении детей пельменями. Пресс-служба ретейлера сообщила РБК, что компания «сразу же заблокировала данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках».