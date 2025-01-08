В Перми завели уголовное дело после массового отравления клиентов пекарни
После массового отравления посетителей пекарни в Перми возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
«С 29 декабря 2024 года зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан, приобретавших готовую продукцию в сети одной из пекарен города Перми, в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении ведомства.
Дело завели по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.
Следователи намерены осмотреть помещение, где продавали продукцию, и допросить сотрудников пекарни. Точное число отравившихся неизвестно, отметили в ведомстве.
7 января в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в городе несколько человек заболели сальмонеллезом. Пострадавшие связали заболевание с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница», принадлежащих индивидуальному предпринимателю.
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