В Перми завели уголовное дело после массового отравления клиентов пекарни

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

После массового отравления посетителей пекарни в Перми возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

«С 29 декабря 2024 года зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан, приобретавших готовую продукцию в сети одной из пекарен города Перми, в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении ведомства.

Дело завели по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Следователи намерены осмотреть помещение, где продавали продукцию, и допросить сотрудников пекарни. Точное число отравившихся неизвестно, отметили в ведомстве.

7 января в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в городе несколько человек заболели сальмонеллезом. Пострадавшие связали заболевание с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница», принадлежащих индивидуальному предпринимателю.