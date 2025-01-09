В Краснодарском крае предупредили о фейках про мазутные ванны
Ложная информация об открытии в Анапе «инновационных мазутных ванн» по инициативе администрации города стала появляться в интернете, написала пресс-служба оперативного штаба по Краснодарскому краю.
Такие объявления можно обнаружить на сайтах и в телеграм-каналах как продолжение предыдущего фейка о пользе мазута для здоровья человека, отметили власти региона.
«Конечно, это не так. Даже как шутка сама по себе не очень смешная, учитывая труд более чем 20 тыс. людей, которые с 17 декабря участвовали в уборке мазута с пляжей черноморского побережья», — говорится в сообщении.
В прошлый раз в конце декабря анонимные телеграм-каналы распространяли цитату мэра Анапы Василия Швеца, который «заявил» о пользе нефтепродуктов для здоровья, отметили в оперштабе. Там опровергли эти сообщения и подчеркнули, что мазут вреден для здоровья, даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности, в том числе носить средства индивидуальной защиты.
Танкеры «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Среди причин крушения называли ошибку экипажа в сложных метеоусловиях и избыточную штормовую нагрузку на корпуса танкеров. Суммарно они перевозили 9,2 тыс. т мазута. Из-за разлива нефтепродуктов 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.
Всего после разлива мазута из танкеров с пляжей Анапы и Темрюкского района командой ликвидации последствий аварии было убрано более 139 тыс. т загрязненного песка.
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