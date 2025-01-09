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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Очищенный от мазута песок могут вернуть на пляжи Анапы

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Очищенный от мазута песок могут вернуть на пляжи Анапы
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Эксперты прорабатывают возможность вернуть очищенный и обеззараженный песок на берег Черного моря в Анапе. Об этом оперативный штаб Краснодарского края сообщил в телеграм-канале.

«Сюда со всех точек сбора на пляжах Анапы привозят грунт с нефтепродуктами. В дальнейшем с этой площадки его направят на предприятия для очистки и обеззараживания. Параллельно прорабатывается возможность провести процедуру так, чтобы экологически безопасный и очищенный песок вернуть на берег», — говорится в сообщении штаба.

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Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение 15 декабря у Керченского пролива, один член экипажа судна «Волгонефть 212» погиб. После разлива нефтепродуктов из танкеров с пляжей Анапы и Темрюкского района командой ликвидации последствий аварии было убрано более 139 тыс. т замазученного песка.

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