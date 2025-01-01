 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Азербайджан потребовал от Ирана прекратить оскорблять Алиева

Поводом стало заявление представителя верховного лидера Ирана на одном из мероприятий. В Иране назвали его слова необдуманными и не имеющими ничего общего с политикой руководства
МИД Азербайджана в Баку
МИД Азербайджана в Баку (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Азербайджан вызвал в МИД временного поверенного в делах посольства Ирана в стране Сейеда Джафара Агайи Марьяна, потребовав прекратить провокации в свой адрес, сообщается на сайте ведомства.

Поводом стали «оскорбительные высказывания» в адрес Азербайджана и президента страны Ильхама Алиева, сделанные представителем верховного лидера Ирана по провинции Ардебиль, имамом-джума Ардебиля Сейедом Хасаном Амели. Эти слова он сказал во время встречи 29 декабря. Мероприятие показали в эфире одного из каналов Организации радио и телевидения Ирана.

Также Баку выразил недовольство тем, что «в последнее время среди жителей Ирана идет серьезное разжигание антиазербайджанских настроений».

Такая пропаганда противоречит духу двусторонних отношений и задачам, поставленным перед странами, заявили в МИДе. В связи со случившимся Азербайджан выразил Ирану решительный протест.

В Иране подтвердили вызов поверенного. «Протест МИД Азербайджана был связан с необдуманными и неуместными заявлениями человека на церемонии в одном из северо-западных городов нашей страны. Подобные заявления не имеют ничего общего с официальной позицией правительства Ирана», — сказал агентству IRNA помощник главы МИД Ирана и глава евразийского направления министерства Моджтаба Демирчилу.

Он добавил, что основополагающая политика Ирана заключается в «максимальном расширении дружественных отношений с соседними государствами, особенно с Азербайджаном», с опорой на глубокие исторические, культурные, религиозные связи двух стран.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Азербайджан Иран провокации
Материалы по теме
Посольство Ирана назвало дату визита Пезешкиана в Москву
Политика
Путин рассказал о вывозе с базы Хмеймим 4 тыс. иранских военных
Политика
WSJ рассказала, почему новым властям Сирии сложно восстановить экономику
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В четырех российских аэропортах временно приостановили полетыОбщество, 21:36
Над пятью российскими регионами за вечер сбили 19 дроновПолитика, 21:25
Как выглядит потерпевший крушение в Керченском проливе танкерОбщество, 21:22
Салют у Бурдж-Халифа и Парфенона: как встретили Новый год в миреОбщество, 21:18 
Кадры с горящей у башни Трампа в Лас-Вегасе Tesla CybertruckОбщество, 21:15
На кузове машины врезавшегося в толпу в Новом Орлеане нашли черный флагОбщество, 21:12
Глава Приднестровья обвинил Молдавию в ложных долгах за газПолитика, 21:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Россиян предупредили о вирусе гриппа, вызывающем пневмонию за 24 часаОбщество, 21:00
У здания отеля Трампа в Лас-Вегасе загорелся Tesla CybertruckПолитика, 20:54
Азербайджан потребовал от Ирана прекратить оскорблять АлиеваПолитика, 20:26
В России введут единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентовПолитика, 20:18
Эрдоган ответил на слова жительницы Турции, заметившей, что он постарелОбщество, 20:00
Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние в Новый годОбщество, 19:53
Конгрессмен остерег демократов от искушения следовать плану против ТрампаПолитика, 19:46