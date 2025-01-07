Песков сообщил о просьбе Путина о крестах для военных

По просьбе президента России Владимира Путина патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в его присутствии нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер попросил выгравировать свои инициалы на отдельных звеньях цепочек к крестам. Освященные предметы, добавил Песков, передадут командующим группировками войск, которые выполняют особо важные задачи в зоне спецоперации.

«Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные Патриархом Московским и всея Руси в ходе праздничного богослужения в рождественскую ночь», — процитировал президента Песков.

Ранее глава государства прибыл в Храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха с Рождеством. Рождественскую службу в ночь на 7 января Путин провел в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Путин с 2000 года каждый год приезжает на Рождество в российские храмы в разных регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге и Тверской области. В 2024 году президент встречал этот праздник в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением он встретился с семьями погибших в спецоперации героев России.