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Военная операция на Украине ,  
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В Польше сообщили о дезертирстве 10% обучающихся украинских военных

Gazeta Prawna: около 10% обучающихся в Польше украинских военных дезертировали
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Свыше 10% украинских солдат, уехавших на обучение в Польшу, сбежали из страны, так как это было проще, нежели нелегально пересекать границу Украины, сообщила газета Gazetaprawna.pl, ссылаясь на источники в польских вооруженных силах.

В сообщении говорится, что обучение проходит в основном в учебном центре сухопутных войск в Познани, куда мобилизованных доставляют на автобусах. До границы двух стран людей сопровождают украинские военные, а потом — поляки.

Газета указывает, что «многие просто уходят из подразделения», бросив вверенное им оборудование и не объясняя своих мотивов.

Поляки же их не преследуют, так как для этого нет никаких юридических оснований. Украинцы, самовольно покинувшие казармы, скорее всего, пытаются доехать до Германии, однако их конечная точка назначения неизвестна, сообщили источники издания.

В период с осени 2022 до конца 2024 годов в рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM) были подготовлены 60 тыс. украинских солдат, 13 тыс. из которых обучились в Польше. Это значит, что если 10% сбежали, то 1,3 тыс. человек не вернулись сражаться на Украину. Это почти столько же, сколько дезертировало из 155-й киевской бригады имени Анны, подготовленной Францией, уточнила газета.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее в январе государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью в связи с большим числом случаев дезертирств из 155-й механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская». Бригада сформирована при помощи Франции, там обучались бойцы подразделения. Париж также обеспечил подразделение техникой. Подготовка завершилась в ноябре прошлого года. Бригада должна была насчитывать 4,5 тыс. человек. Однако, как утверждал главред украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов в начале декабря, еще до прибытия на фронт из бригады дезертировали 1,7 тыс. бойцов. Позже он уточнил, что еще до отправки на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев самовольного оставления части.

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