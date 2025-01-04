В Приднестровье из-за энергокризиса перестали освещать улицы по ночам

Власти Приднестровья решили изменить схему работы уличного освещения, чтобы сократить продолжительность веерных отключений электроэнергии

Тирасполь, 3 января 2025 г. (Фото: Владислав Бачев / Reuters)

В Приднестровье, оставшемся без поставок российского газа из-за прекращения транзита через территорию Украины, начались веерные отключения подачи электроэнергии.

Как сообщает информагентство «Новости Приднестровья», сначала отключения проводились в разных районах на один час в промежутке с 18:00 до 22:00 3 января.

Чтобы сократить количество веерных отключений либо уменьшить их продолжительность, власти Приднестровья решили изменить схему работы уличного освещения. По ночам улицы, дворы и дороги решено не освещать: на крупных магистралях и аварийно опасных участках фонари будут гореть до полуночи, а в других местах — с момента захода солнца (около 16:30) до 20:00.

«Это позволит сэкономить достаточно значительную часть электроэнергии. Далее мы, я надеюсь, проведем еще ряд мероприятий, которые позволят веерные отключения реализовывать в менее насыщенном графике. Но ситуация такова, что по потреблению энергосистема не справляется, ее мощностей не хватает», — объяснил первый вице-премьер и министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник.

С 1 января Россия прекратила транзит газа через Украину. На этом фоне поставки прекратились и в Приднестровье, по чьей территории осуществлялся транзит. Из-за отсутствия газа Молдавская ГРЭС (доступная мощность — 1,72 тыс. МВт), которая находится в Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь. Его запасов хватит примерно до 20 февраля.

1 января в Приднестровье отключили центральное отопление. Пресс-служба компании «Тирастеплоэнерго» уточнила, что подача тепла прекратилась с 1 января 2025 года с 7:00 (8:00 мск). Отключения затронули жилые дома, бюджетные учреждения и организации всех форм собственности.

Это решение не касается медицинских учреждений и учреждений Министерства по социальной защите и труду со стационарами.