Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Энгельсе сотрудника МЧС
Сотрудник МЧС, принимавший участие в тушении пожара после атаки беспилотников в Энгельсе, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Саратовской области.
«Ему оказывается весь необходимый объем медицинской помощи, состояние оценивается как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении.
Ночью 8 января по одному из предприятий города Энгельса в Саратовской области ночью был совершен удар беспилотниками. Из-за обломков дронов, упавших на территорию предприятия, начался пожар.
Двое пожарных погибли при тушении огня, один пострадал. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
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