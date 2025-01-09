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Военная операция на Украине ,  
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Энгельсе сотрудника МЧС

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

Сотрудник МЧС, принимавший участие в тушении пожара после атаки беспилотников в Энгельсе, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Саратовской области.

«Ему оказывается весь необходимый объем медицинской помощи, состояние оценивается как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении.

В МЧС назвали имена погибших в Энгельсе после атаки дронов пожарных
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Ночью 8 января по одному из предприятий города Энгельса в Саратовской области ночью был совершен удар беспилотниками. Из-за обломков дронов, упавших на территорию предприятия, начался пожар.

 Двое пожарных погибли при тушении огня, один пострадал. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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МЧС Энгельс БПЛА Минздрав
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