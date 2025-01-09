Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии

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Объявление номинантов на премию американской киноакадемии «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает издание Variety.

Изначально объявление номинантов было запланировано на пятницу, 17 января. В письме, разосланном президентом Академии кинематографических искусств и наук Биллом Крамером, указана новая дата объявления — воскресенье, 19 января. Причиной переноса стали пожары в Южной Калифорнии, начавшиеся в Лос-Анджелесе.

Также в письме было объявлено о расширении на два дня срока голосования, которым определяются номинанты, до 14 января, были перенесены просмотры картин из шорт-листа номинации «Лучший фильм на иностранном языке», запланированные в Лос-Анджелесе, и отменены смотры по направлениям звука, визуальных эффектов и грима. Президент Академии выразил свои соболезнования всем пострадавшим в пожарах.

Пожары начались в Южной Калифорнии 7 января в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, распространились на Малибу и курортный город Санта-Моника. Президент США Джо Байден назвал пожары стихийным действием и отменил поездку в Ватикан ради того, чтобы посвятить время борьбе с пожарами.