Володин заявил о планах защитить детей от агрессии в видеоиграх

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Госдума защитит детей и других граждан от деструктивного контента в видеоиграх и пропаганды чуждых ценностей, сообщил председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что парламент планирует принять решение об этом уже в январе.

«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей», — написал спикер.

Володин не уточнил, о каких именно играх идет речь, и не назвал конкретные действия, которые собирается предпринять Госдума.

Он также опубликовал в своем посте опрос. На момент выпуска материала участие в нем приняли свыше 55 тыс. человек, 85% из них поддержали инициативу.

В декабре 2024 года первый замкомитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать прокатные удостоверения на компьютерные игры, распространяющиеся в России. По ее мнению, это необходимо, чтобы контролировать контент игр, который является «очень сильным оружием влияния» на детей.

Позже депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в Госдуму внесен проект, которым вводится маркировка видеоигр по их содержанию, добавив, что проект не содержит запрета иностранных игровых сервисов, как и никаких «невыполнимых требований».

В июне 2024 года парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны украинских властей порекомендовала российскому правительству разработать механизм экспертизы видеоигр, «которые направлены на формирование девиантного поведения и нивелирование правовой культуры среди детей и молодежи». К тому же парламентарии посоветовали ограничить распространение подобного контента на территории России.